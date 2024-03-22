Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокусе Сегодня, 21:12 | Лана Шевченко Происшествия 32 32

Трагедия произошла перед началом концерта группы «Пикник», когда почти все зрители уже собрались в зале.

Фото: ТАСС / ТАСС

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией произошедшей в Крокус Сити Холл во время концерта группы «Пикник». «Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших», — написал градоначальник в официальном Telegram-канале. Собянин добавил, что уже дал распоряжение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.