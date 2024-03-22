Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокусе

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 32 0

Трагедия произошла перед началом концерта группы «Пикник», когда почти все зрители уже собрались в зале.

Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокусе

Фото: ТАСС / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией произошедшей в Крокус Сити Холл во время концерта группы «Пикник».

«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших», — написал градоначальник в официальном Telegram-канале.

Собянин добавил, что уже дал распоряжение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

21:20
СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в Крокус Сити Холле
21:17
Воробьев выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холле»
21:14
Оперативный штаб развернули у Крокус Сити Холла после стрельбы
21:12
Собянин выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Крокусе
21:05
«Все — по ближайшим выходам»: очевидец — о стрельбе в московском Крокусе
21:02
«Была кровь»: директор группы «Пикник» о стрельбе в московском Крокусе

Сейчас читают

Пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве
Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве
Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок