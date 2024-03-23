В городах России проводят акцию памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Чудовищная трагедия унесла десятки жизней ни в чем не повинных людей: вечером 22 марта в подмосковном Крокус Сити Холле боевики устроили кровавую расправу над посетителями.

В городах России стартовала акция памяти жертв теракта. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

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Согласно официальной информации, все произошло буквально за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», которая заранее анонсировала шоу. Ничто не предвещало беды: люди приходили в гардероб, сдавали вещи, общались и предвкушали начало праздника.

В момент, когда часть фанатов группы уже успела войти в сам концертный зал и занять свои места, в здание ворвались террористы и открыли огонь. Предварительно, они стреляли по беззащитным гражданам очередями из автоматов, буквально в упор.

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Как сообщила в последствии ФСБ России, в результате трагедии погибли 40 человек, еще несколько десятков пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Соотечественники даже в самых отдаленных уголках страны выражают глубочайшие соболезнования людям, невольно оказавшимися в трагической ситуации. В Москве, Петербурге, а также других городах вешают баннеры со свечой памяти — это память о тех, чьи жизни так быстро оборвались накануне вечером.