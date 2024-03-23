Минюст внес журналистов Набутова* и Скобова* в реестр иноагентов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 55 0

Журналисты Набутов и Скобов попали в реестр иноагентов

Минюст внес журналистов Набутова* и Скобова* в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Также в реестр попало некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру».

Журналистов Кирилла Набутова* и Александра Скобова* Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в реестр попало некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру».

Известно, что Набутов участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, распространяя недостоверную информацию о политической обстановке в стране.

«Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — написано в заявлении.

* признаны иноагентами в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минюст внес в список иноагентов актера Семена Трескунова*.

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