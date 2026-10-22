Краснов призвал комплексно развивать правовое сотрудничество России и Китая

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов встретился с министром юстиции Китая Хэ Жун и обсудил развитие сотрудничества в правовой сфере.

Глава ВС отметил, что российско-китайские отношения стремительно развиваются, а рост экономических и гуманитарных связей повышает значение надежной правовой инфраструктуры. По его словам, граждане и организации должны быть уверены в эффективной защите своих прав независимо от того, в какой из двух стран они учатся или работают.

Краснов выступил за расширение профессионального обмена между российскими и китайскими судами по вопросам, возникающим при рассмотрении дел. Отдельно он отметил возможности сотрудничества в сфере современных технологий и электронных систем, используемых в юридической работе.

«Большой потенциал для сотрудничества представляет направление, связанное с применением современных технологий. Мне известно о наработках Министерства юстиции Китая по внедрению электронных систем», — сказал Краснов.

Председатель Верховного суда напомнил, что ранее утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Документ, по его словам, предусматривает принципы защиты прав и свобод человека при использовании нейросетей в судопроизводстве. Краснов предложил российским и китайским специалистам обмениваться опытом в этой сфере.

Еще одним направлением сотрудничества он назвал научно-образовательную деятельность, подготовку и повышение квалификации кадров. Краснов предложил Российскому государственному университету правосудия имени Лебедева развивать совместные проекты с профильными научно-исследовательскими институтами, подчиненными Министерству юстиции Китая.

«Считаю важным наполнить эту инициативу конкретными проектами», — заявил председатель Верховного суда России.

По итогам встречи Краснов выразил уверенность, что взаимодействие судов, органов юстиции, научных и образовательных учреждений позволит создать системный механизм российско-китайского правового сотрудничества.

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