«У меня была абсолютная власть над дочерью»: как сложилась судьба богатейшей невесты викторианского времени

Консуэло Вандербильт родилась в Нью-Йорке в 1877 году. Ее отец — американский железнодорожный магнат Уильям Киссем Вандербильт, а мать — участница движения суфражисток Альва Эрскин Смит.

Консуэло воспитывали в строгости, потому что мама прочила ей обеспеченное будущее с одним из представителей знатных семей Европе. Сама же семья Вандербильтов — богатейшая чета Америки, пользовавшаяся уважением и признанием в высших кругах Нью-Йорка. По мнению мамы Консуэло, их единственная дочь должна продолжить род с не менее обеспеченной семьей.

Фото: www.globallookpress.com

Для воспитания дочери Альва не чуралась жестких и весьма авторитарных методов. Сама Консуэло позже в своей биографии рассказывала, как мать заставляла ее надевать железный корсет, чтобы выработать у себя безупречную осанку.

Кроме этого, девушку обучали нанятые гувернантки разным наукам: от языков до арифметики, чтобы стать достойной представительницей высшего общества Америки начала прошлого века. И у Альвы это получилось, ведь помимо безупречного воспитания Консуэло обладала красивой внешностью.

На сердце девушки претендовали самые завидные мужчины. Однако по-настоящему она любила французского авиатора Жака Бальсана.

Ей было всего 17, и жесткий контроль матери помешал счастью влюбленных. В итоге первый брак Консуэло сложился не по любви, а по расчету. Мать устроила свадьбу дочери с 9-м герцогом Мальборо Чарльзом Спенсером-Черчиллем.

На красивой церемонии бракосочетания были самые высокопоставленные персоны — весь свет, однако сама Консуэло шла под венец в слезах. Сам жених после свадьбы признался ей, что пошел на это только из-за денег Вандербильтов.

Фото: www.globallookpress.com

Консуэло согласилась выйти за него замуж только лишь из-за манипуляций матери: та сделала вид, что умирает из-за непослушания дочери. Более того, Альва заперла девушку в комнате, когда узнала о ее связи с американцем по имени Уинтроп Резерфорд.

Говорили, что молодые даже тайно повенчались. Узнав это, мать Консуэло взбунтовала и сделала все, чтобы юноша исчез из жизни девушки. В первом браке с Чарльзом Консуэло родила двух сыновей.

Она их искренне любила, несмотря на полное отсутствие этого чувства между супругами. Консуэло была хорошей женой: принимала гостей в их с Чарльзом доме, посещала мероприятия с мужем и отправлялась на официальные приемы. Она завоевала расположение многих, с кем познакомилась.

Однако вскоре брак распался и супруги стали жить раздельно. Консуэло стала заниматься благотворительностью и другими социальными активностями. И так она вновь встретилась с французским авиатором, которого не видела почти 30 лет.

Мать девушки призналась на суде во время развода Консуэло и Чарльза, что имела власть над желаниями дочери. Только так католическая церковь одобрила их развод. После этого она связала себя узами брака с Жаком Бальсаном. Их счастливая совместная жизнь продлилась аж до 1956 года — до его смерти.