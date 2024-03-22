Скончался бывший президент Федерации конного спорта СССР и РФ Михаил Буденный

Сыну легендарного маршала было 79 лет.
Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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На 80-м году жизни умер бывший руководитель Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный. Информация появилась на сайте организации.
Буденный возглавлял организацию с 1984 по 1993 годы. Также являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта.
«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене», — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Михаил Буденный — сын легендарного командира Первой конной армии, маршала СССР Семена Буденного. Родился в 1994 году. Окончил Московский энергетический институт. Мастер спорта по стендовой стрельбе.
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