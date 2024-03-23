Военные ВС России отражают массированную атаку ВСУ в Севастополе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 87 0

Развожаев сообщил о десяти сбитых ракетах ВСУ в Севастополе

Военные ВС России отражают массированную атаку ВСУ в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Все городские службы работают в усиленном режиме.

Российские военные отражают массированную атаку на Севастополь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито уже больше десяти ракет. Ракетная атака продолжается», — написал он.

Так, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. А на улице Батумской женщина получила осколочное ранение в руку.

Развожаев подчеркнул, что к обломкам и частям сбитых ракет подходить нельзя — следует набрать номер 112. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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