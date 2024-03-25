Четыре человека получили ранения в Белгороде при обстрелах ВСУ
Один из боеприпасов попал в общежитие технологического университета.
Фото: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
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Над Белгородом и его окрестностями за сутки удалось сбить 22 реактивных снаряда, выпущенных ВСУ из систем залпового огня «Вампир». Всего в результате обстрелов ранены четыре человека, а повреждения получили больше двух десятков домов и 11 автомобилей.
«Сюда был прилет части боеприпаса, здесь работают оперативные службы, пока не ясно боеприпас ли это его фрагмент, но можно видеть, что часть здания обвалилась и упала на рядом стоящие автомобили, они разрушены. Повезло, что в тот момент в машинах никого не было», — сказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.
Один из боеприпасов попал в общежитие технологического университета, серьезно повредив последний этаж здания. Но студенты не пострадали и смогли эвакуироваться.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, разрушения, полученные во время последней атаки, не критичны. Строители уже приступают к необходимым замерам, чтобы все восстановить.
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