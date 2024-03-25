О каких болезнях могут говорить пробуждения по ночам — объясняет невролог

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31 0

Врач Демьяновская: пробуждения по ночам могут быть вызваны проблемами с сердцем

О каких болезнях могут говорить пробуждения по ночам — объясняет невролог

Фото: www.globallookpress.com / Polly Wreford

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Легкие нарушения сна можно считать вариантом нормы, но только если по утрам вы чувствуете себя бодрым, здоровым и отдохнувшим.

Периодические короткие пробуждения в течение ночи считаются вариантом нормы, если наутро человек просыпается бодрым и отдохнувшим. Но в некоторых случаях они могут говорить о наличии патологий, требующих медицинского вмешательства. Об этом журналистам «Известий» рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Прерывистый сон может быть вызван внешним шумом, светом, холодом, жарой в помещении или толчками беспокойного партнера. Но иногда виной всему становятся вредные привычки.

К ним Демьяновская относит привычку пить много воды или плотно есть на ночь. В результате в период, когда весь организм должен отдыхать, активно работают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и мочевыделительная система. Выспаться при этом становится гораздо сложнее. В большинстве случаев кратковременные пробуждения между разными фазами сна остаются незамеченными, но о состояниях, требующих лечения, тело человека сигнализирует ярко. Вот тогда лучше записаться на прием к терапевту.

«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут еще сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит. Следует обсудить с врачом, какие дополнительные меры можно принять, чтобы уменьшить ночные симптомы и восстановить сон», — сказала Демьяновская.

Невролог добавила, что помимо перечисленных нарушений выспаться нередко мешает стресс. Тревожность стимулирует выработку адреналина и кортизола, из-за которых чаще сокращается сердце, и повышается давление. Это типичная реакция организма на переживания, страх — готовность спасаться или бежать. Какой тут сон! Невозможность расслабиться и приводит к частым пробуждениям.

Не стоит оставлять упомянутые симптомы без внимания, они могут только усугубляться. Более того, стресс и усталость будут играть в пинг-понг, усиливая друг друга. Врач подчеркнула, что даже если ничего не болит, а бодрости по утрам не бывает, нужно обратиться за медицинской помощью. Иногда истинные причины постоянной усталости неочевидны, их устанавливают по результатам комплекса анализов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проблемы с зубами могут быть связаны с головной болью.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

19:45
В МЧС сообщили о ликвидации последствий пожара после теракта в «Крокусе»
19:33
Это невозможно забыть: в мире почтили память жертв теракта в «Крокусе»
19:18
Уголовное дело и люди под землей: что происходит на шахте в Приамурье сейчас
19:09
О каких болезнях могут говорить пробуждения по ночам — объясняет невролог
19:06
Суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
18:51
Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
У героев нет национальности: кто и как из посетителей «Крокуса» сумел дать отпор террористам и спас сотни жизней
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок