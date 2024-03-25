Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в двух районах Москвы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

В Ясенево построят жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку и различные социальные объекты. И не только.

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в двух районах Москвы

Фото: Гарнелис Альберт / ТАСС

Два проекта комплексного развития территорий на юго-западе и севере Москвы утверждены для выполнения, сообщает 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Один из проектов будет осуществлен в районе Ясенево. Там появятся новые жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медцентр, многоуровневый паркинг. Также планируется возведение необходимой для любого жилого района инфраструктуры, включая школу, детский сад и другие общественно-деловые и социальные объекты.

В Ясенево, южной части города, будут построены новые жилые дома и коммунально-складские базы, добавил мэр Москвы.

«Уже одобрены и реализуются 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 895 га. Будет создано порядка 170 тыс. рабочих мест», ― написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предприниматели Москвы поддержат пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

9:06
«Идеальный выбор»: в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС
9:05
«Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном
8:54
Прощай, зима: москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни
8:37
Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Турции перед трагедией
8:22
Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в двух районах Москвы
8:12
Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью

Сейчас читают

Немыслимая боль: истории людей, потерявших в «Крокусе» близких, родных и друзей
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок