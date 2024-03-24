Как распознать депрессию и справиться с ней

24 марта — Международный день борьбы с депрессией. Это серьезная болезнь, которая способна существенно повлиять на жизнь. Однако ее можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу. URA.RU рассказывает, как распознать депрессию на ранних стадиях и справиться с ней.

Что такое депрессия простыми словами

Депрессия — это клинический диагноз, который характеризуется уникальной триадой симптомов. Они включают значительное снижение физической и когнитивной активности, а также потерю способности испытывать радость.

Эти проявления диагностируются по специальным методикам и связанными с химическими процессами в мозге, в частности с недостатком серотонина и дофамина. Об этом рассказала доцент Лариса Овчаренко из Московского городского педагогического университета.

«Все связано не просто с настроением, а прежде всего с химическим обменом в мозге. Когда не удовлетворены потребности в серотонине, дофамине — гормонах, через которые человек ощущает положительные эмоции», — рассказал медик.

Когда стоит обратиться к врачу

Эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если признаки апатии наблюдаются уже две недели. Например, человек не хочет ничего делать, вставать с кровати, выходить на работу и ухаживать за собой.

При первых признаках депрессии многие люди обращаются за помощью к психологу. В случаях тяжелой депрессии психолог может направить пациента к неврологу, психотерапевту или психиатру.

Такое состояние требует комплексного подхода, включая медицинское наблюдение, сдачу анализов и проверку гормонального фона. Подбор адекватного лечения, включая антидепрессанты и транквилизаторы, должен происходить под строгим контролем специалиста.

Опасность самолечения при депрессии

Самостоятельное лечение депрессии не только бесполезно, но и опасно. Без профессиональной помощи есть риск усугубления состояния, затягивания процесса выздоровления и ухудшения способности мозга вырабатывать необходимые гормоны. Депрессия является серьезным заболеванием.

Психиатр Григорий Усов уточняет, что самолечение крайне актуально у россиян. По его словам, это связано со страхом обратиться за помощью за психиатрической помощью.

«Это приводит исключительно к негативным последствиям: несвоевременное получение квалифицированной помощи, снижение уровня социального функционирования и качества жизни, более негативный исход заболевания… Проблема неадекватного самолечения при депрессии чрезвычайно актуальна», — заявил Григорий Усов.

Депрессия: кто находится в группе риска

Невозможно точно определить, кто больше подвержен риску развития депрессии, так как это индивидуальная реакция организма. Однако существуют определенные факторы:

Профессиональные особенности. Профессии, связанные с высоким уровнем психоэмоционального напряжения и взаимодействием с людьми, могут способствовать развитию депрессии и эмоциональному выгоранию.

Чувствительность к внешним раздражителям. Люди, которые остро реагируют на стрессовые ситуации и не обладают достаточным эмоциональным ресурсом для их преодоления, также могут быть подвержены депрессии.

Неотработанное горе. Подавленные эмоции, связанные с утратами и потерями, если они не получают выхода, могут привести к депрессивному состоянию.

Чем депрессия отличается от обычной грусти

Грусть и другие эмоции подобного характера вызваны внешними раздражителями. Депрессия связана с тем, что у человека не хватает определенных веществ. Врач-психиатр Занифа Тажиева подчеркивают, что при депрессии меняются привычки и образ жизни.

«Человек начинает пессимистически оценивать окружающее, все воспринимается в мрачных тонах, прошлое тоже видится в отрицательном свете. Идеи самоуничижения, снижение самооценки, безысходность настоящего, будущего, суицидальные мысли», — рассказала», — добавила Занифа Тажиева.