Вопиющая несправедливость: кто и за что отобрал у сборной России медаль

Российских спортсменов продолжают угнетать на мировой арене. Так, Международная федерация скайраннинга (бег по горной местности на высоте выше 2000 метров над уровнем моря — Прим. ред.) лишила сборную РФ командной бронзы на зимнем чемпионате мира-2024, сообщила Федерация альпинизма России.

Подобное решение было принято в связи с рекомендациями МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, напоминает EADaily. Россия заняла третье место в общем зачете, но после аннулирования командного результата опустилась на четвертое, пропустив вперед Испанию. Индивидуальные результаты россиян остались без изменений.

Вице‑президент Федерации альпинизма России и главный тренер сборной Павел Шабалин заявил, что понимает решение ISF подчиниться требованиям МОК:

«Мы получили письмо международной федерации о том, что они вынуждены подчиниться требованиям Международного олимпийского комитета. Командные зачеты действительно запрещены, допускаются только индивидуальные атлеты. Они извиняются и надеются, что в ближайшем будущем все поменяется».

На вопрос журналиста, как лично он отреагировал на шокирующую ситуацию, Шабалин ответил:

«Как на это может реагировать человек, который понимает, что происходит вокруг? Международная федерация вынуждена подчиняться. А МОК вынужден контролировать исполнение своих решений. Мы не знали, что будут подводиться итоги командных зачетов. Знали только, что будут выступать наши атлеты. Они написали, что вынуждены забрать бронзовую медаль и отдать ее команде Испании. Дали игрушку, потом отобрали…»

Между тем, россияне не спешат сдаваться. Впереди — большие Игры в Париже. И мы должны быть там представлены. Уверен в этом и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он считает, что российским спортсменам однозначно стоит ехать на летние Олимпийские игры 2024 года:

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать. Оценку Олимпиаде должны давать сами спортсмены. Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от Родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет».

Конечно, сейчас в мировом спорте никто не сможет дать никаких гарантий. Всему виной абсолютная политизированность целого ряда стран. Спорт вне политики — сегодня это не работает. Подтверждает это и свежий комментарий президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир. Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути Олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе», — подчеркнул Поздняков.