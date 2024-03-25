Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» на Урале

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Свердловская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» на Урале

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ / sverdlovskprok

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В результате обрушения на шахте «Кальинская» на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) под завалами оказались двое горнорабочих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы рудника, которое имеется в распоряжении 5-tv.ru.

«На шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обрушение произошло 25 марта в 04:22. На место уже прибыли два военизированных горноспасательных отряда (ВГСО), до этого момента завал разбирали работники рудника.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье задержали директора рудника «Пионер», где оказались заблокированы 13 шахтеров. Обрушение там произошло 18 марта. На объекте продолжаются спасательные работы.

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