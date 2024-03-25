В Приамурье задержан директор рудника «Пионер», где заблокированы шахтеры

Правоохранители в Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы шахтеры. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Амурской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, директор подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике. Вместе с тем следователи проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств инцидента.

В то же время продолжаются спасательные работы. По данным ведомства, пока ничего неизвестно о судьбе шахтеров.

Обрушение в шахте «Пионер» в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. Уже неделю под завалами находятся 13 человек. Они заперты в штреке на глубине около 100 метров. В воскресенье, 24 марта, сообщалось о вывозе 182 кубометра грунта с места завала рудника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье опровергли сообщения о затоплении шахты «Пионер».