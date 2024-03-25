В Приамурье задержан директор рудника «Пионер», где заблокированы шахтеры

|
Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Тем временем на объекте продолжаются спасательные работы.

В Приамурье задержан директор рудника «Пионер», где заблокированы шахтеры

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правоохранители в Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы шахтеры. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Амурской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, директор подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике. Вместе с тем следователи проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств инцидента.

В то же время продолжаются спасательные работы. По данным ведомства, пока ничего неизвестно о судьбе шахтеров.

Обрушение в шахте «Пионер» в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. Уже неделю под завалами находятся 13 человек. Они заперты в штреке на глубине около 100 метров. В воскресенье, 24 марта, сообщалось о вывозе 182 кубометра грунта с места завала рудника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приамурье опровергли сообщения о затоплении шахты «Пионер».

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

12:19
День Победы 2024: определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади
12:02
«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии
11:56
Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны
11:48
СМИ узнали о жалобах ювелиров Евросоюза на запрет импорта алмазов из России
11:41
Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» на Урале
11:30
Болезнь Боткина: как не заразиться и чем лечить гепатит А 

Сейчас читают

Немыслимая боль: истории людей, потерявших в «Крокусе» близких, родных и друзей
Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок