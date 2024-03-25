«Горящий самолет?» — жителей Дальнего Востока напугал летящий в небе объект

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 106 0

В небе над Дальним Востоком пролетел похожий на комету яркий объект

Фото, видео: www.globallookpress.com / ArcheoPix via www.imago-images.d; 5-tv.ru

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Сначала его приняли за метеорит, но, вероятно, это может быть что-то другое.

Яркое свечение увидели в ночном небе жители Дальнего Востока. Они сняли на видео пролет прохожего на комету объект, кадры есть в распоряжении 5-tv.ru.

«Что это? Горящий самолет или комета?» — задается вопросом на видео очевидица.

Как пишет Telegram-канал «112», сначала очевидцы приняли этот объект за метеорит. Однако есть вероятность, что им является комета «Понса-Брукса». Ее можно увидеть невооруженным глазом в разных уголках Земли до 1 апреля. В следующий раз такая возможность предоставится только через 71 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале апреля к Земле приблизится зеленая «дьявольская» комета. Последний раз впечатляющий космический объект проявил себя пять месяцев назад, а теперь готовится показаться вновь. Если повезет, редкое явление можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

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