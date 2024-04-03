Неуверенной и ничем неприметной главной героине фильма Надежде выпадает шанс изменить свою жизнь.

История неуверенной в себе женщины, получившей шанс поменять свою жизнь, представлена в фильме Тины Баркалая «Сказки Гофмана». С какими трудностями исполнители главных ролей столкнулись во время съемок, актеры эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере.

Действие фильма происходит в 2000-х. По сюжету главная героиня Надежда (Екатерина Вилкова) — ничем не примечательная скромная девушка. Она замужем за бездельником Виталиком (Максим Стоянов), который решил жениться на ней только из-за московской прописки. Содержание их семьи полностью легло на плечи Надежды — девушка трудится на двух работах. Днем — в районной библиотеке, а вечерами — гардеробщицей в театре. Однако случайная встреча заставляет ее жизнь поменяться. На Надежду обращает внимание человек из мира рекламы и кино — Гарик (Евгений Цыганов), который, восхитившись ее красивыми руками, открывает героине дверь в новую реальность.

По признанию Екатерины Вилковой, характер Надежды полностью отражает ее внутреннюю жизнь. Тем не менее, Вилкова обычно играет уверенных в себе и ярких девушек, поэтому до последнего боялась, что ей не доверят эту роль.

«Вообще я не очень люблю обращать на себя внимание. Или, может быть, я всю жизнь, когда была маленькой, хотела, чтобы на меня обращали внимание, потом с этим столкнулась и стала от этого в обычной жизни по крайней мере убегать. Возможно, именно потому что, знаете, 100 рублей тебе не нужны тогда, когда они у тебя есть», — поделилась актриса.

Евгений Цыганов назвал своего героя не циником и не безразличным человеком, поэтому ему близок этот персонаж. По словам актера, трудности на съемочной площадке могут возникнуть лишь в том случае, если ты не видишь смыслов.

«Несмотря на то, что мы снимали под ледяным дождем, ветром и во всяких чудовищных условиях, иногда позорно поддевая под одежду гидрокостюм, но, тем не менее, конечно, очень хотелось, чтобы у режиссера Тины Баркалая все получилось. В нашем деле это очень важно, чтобы ты верил человеку, который это все затеял», — рассказывает Евгений Цыганов.

Режиссер кинокартины Тинанин Баркалая выступила и в качестве сценариста. Фильм «Сказки Гофмана» стал ее первой игровой полнометражной работой.

«Мне очень нравится такое человеческое кино про какие-то, знаете, моменты, которые нельзя потрогать. О душе, о чем-то таком, что между строк. Это чувства, это душа, это Тина абсолютная, которую я очень люблю и хорошо знаю. Поэтому это кино абсолютно от и до — ее детище», — рассказывает Алена Хмельницкая.

«Вся наша жизнь — сказочный реализм. Просто иногда это светлая сказка, а иногда это мрачная сказка. Иногда эта сказка обещает какой-то счастливый конец, а иногда как в сказках Гофмана он не обещан», — отмечает Евгений Цыганов.

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