«Шаг в пропасть»: селебрити рассказали, какой была их первая любовь

Звезды разделились на два лагеря: одни вспоминают свою первую влюбленность с теплотой, а другие признаются, что для них она была крайне болезненна.

К каждому рано или поздно приходит первая любовь, и чаще всего это чувство овладевает в юные годы. Это первые сильные эмоции, которые целиком охватывают человека, запоминаясь ему на всю жизнь. Это вспышка, искра, которая после того, как потухнет, может оставить как теплые воспоминания, так и шрам на сердце. Российские селебрити эксклюзивно рассказали о своей первой любви корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Между нами лето».

Действие сюжета происходит летом далекого 1999 года. Восемнадцатилетний Саша (Влад Прохоров) приезжает на отдых с родителями в санаторий, где встречает местную красавицу Полину (Анфиса Черных), которая, в свою очередь, старше его на несколько лет. Парень влюбляется в девушку, однако у него есть сильный соперник — взрослый мужчина, управляющий санаторием Миша (Павел Майков), который ухаживает за Полиной. Саша осознает, что за свою любовь надо бороться, а Полина встает перед выбором — яркие бурлящие эмоции, которые ей дарит молодой человек, или уже осознанные взрослые отношения с управляющим Мишей.

«У нас фильм довольно-таки наивный. Он про парня, которому 18 лет, он только что окончил школу. А героиня Анфисы выглядит более опытной, более зрелой девушкой. И в принципе наш фильм про выбор довольно-таки взрослого человека — Анфисы — между какой-то детской любовью романтикой — Владом и естественно более взрослым героем Павла Майкова. Это любовный треугольник», — объясняет режиссер фильма Юрий Шаров.

Георгий Дронов, исполнивший роль экранного отца героя Влада Прохорова, рассказывает, что его персонаж пытается уберечь своего сына от ошибок, которые тот может совершить. Сам актер, смеясь, подметил, что слушать женщину — и есть та самая ошибка, которую может допустить мужчина в построении отношений. А первая любовь, по его признанию, с ним и вовсе случилась в детском саду.

«Наша память замечательно устроена так, что, проживая жизнь, мы всегда выкидываем весь негатив, и остаются всегда только хорошие воспоминания. Поэтому это самое прекрасное. Мне кажется, это чудесно, что наш разум устроен так, что мы помним только хорошее. Иначе, представляете, если бы мы помнили только плохое, огромное количество людей просто не решилось бы сделать следующий шаг для того, чтобы найти, если здесь не получилось, ту правильную любовь, которая будет на всю жизнь», — уверен Дронов.

Исполнитель роли Саша Влад Прохоров назвал первую влюбленность наивным детским чувством, которое может оставить только приятные воспоминания. Что касается первой любви, то актер убежден, что она только ожидает его.

«Я вообще не боюсь влюбляться. Я не боюсь испытывать это чувство каждый раз: позвать на свидание, переживать за первый поцелуй. Я открыт. Про первую любовь я не буду рассказывать, потому что, мне кажется, что это не была моя первая любовь. Говорят, что человек влюбляется один раз в жизни, а второго шанса может не быть. Поэтому я себе пытаюсь сказать, что не было еще. Я, наверное, еще не влюбился по-настоящему, может быть, ни разу», — рассказал Прохоров.

А по признанию актрисы Анфисы Черных, первая любовь научила ее, наоборот, больше никогда не влюбляться.

«Из того, что я видела и слышала, и у меня лично так случилось: первая любовь — это всегда какой-то болезненный опыт. Я мало знаю людей, которые говорят, как прекрасна первая любовь. Это всегда какой-то шаг в пропасть. И, может быть, в моменте это ярчайшие эмоции, и ты потом помнишь об этом всю жизнь. Но, конечно, все еще просто щупают эту зону, и заканчивается, да и продолжается это все довольно болезненно», — уверена актриса.

Певец IVAN признался, что это глубокое чувство заставило его открыть себя по-новому. Несмотря на все переживания, через которые артисту пришлось пройти, у него остались лишь приятные воспоминания.

«Даже неважно, как кто расставался, я думаю, что в любом случае первая любовь — это теплые оттенки, потому что ты испытываешь нежные чувства впервые в жизни, и какой-то теплый приятный след они оставляют в любом случае», — убежден артист.

А 16-летняя певица Элис поделилась, что именно сейчас она проживает ту самую первую любовь.

«Все мои одноклассники, все, кто со мной одного возраста, как раз влюбляются, и, наверное, это те чувства, когда ты начинаешь воспринимать человека чуть-чуть по-другому, начинаешь относиться по-другому. Это самые такие светлые чувства, когда ты с трепетом к кому-то относишься. И, конечно, это незабываемо», — делится Элис.

Ранее 5-tv.ru писал, что настоящая любовь основана на взаимопонимании и заботе.