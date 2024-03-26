Ничего поделать нельзя: Федосеевой-Шукшиной на старости лет будет проситься к Алибасову?

Обстановка в мире негативно отразилась на знаменитости.

Разбирательства из-за недвижимости прочно вошли в жизнь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Вот уже несколько месяцев ее выселяют из собственной квартиры в Финляндии.

Где сейчас живет звезда и что происходит с ее финским объектом, 5-tv.ru рассказала адвокат актрисы и управляющий партнер юридического агентства Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, звезда проживает сейчас вместе со своей младшей дочерью Ольгой, и совместно с ней разрабатывает новые творческие проекты.

«Лидия Николаевна находится в творческом, рабочем состоянии. Работает с архивами, работает с Ольгой Васильевной над наследием. Они обсуждают очень много проектов. Она довольно активна в плане культурной деятельности», — рассказывает адвокат.

В Финляндию артистка пока не выезжает. Из-за политической ситуации дела по поводу квартиры сейчас не ведутся — имущество сейчас фактически заморожено.

«Каких-либо действий, определяющих юридическую судьбу квартиры в данный момент с ней совершить невозможно», — отмечает Вербицкая-Линник.

Из-за сложной политической ситуации в мире артистка ожидает, когда изменится положение, например, когда будут оформлены соответствующие документы, которые позволят гражданам РФ защищать и реализовывать свои права на иностранное имущество, говорит адвокат.

Также она подчеркнула, что в помощи бывшего мужа Бари Алибасова Федосеева-Шукшина не нуждается. Она скорее готова сама протянуть ему руку, потому что, когда появилась информация о тяжелом состоянии заслуженного артиста России, она готова была отдать часть своей пенсии ему.

У Лидии Николаевны нет никакой необходимости просить какую-либо помощь. Адвокат напомнила об истории с квартирой в Новой Москве, когда Алибасов очень неудачно помог бывшей жене распорядиться объектом, купленным на авторские гонорары актрисы. И после вернуть ее смогли только через суд.

«Ей есть, где проводить время в Москве. Это, конечно, квартира на Бочкова, в которой они жили с Василием Шукшиным. Ей есть, где проводить время загородом. Она очень любит Троицк, где у нее квартира в Новой Москве», — сообщила Вербицкая-Линник.

Проблемы с квартирой в Финляндии

Лидия Федосеева-Шукшина. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Неприятности с жильем возникли у звезды в Финляндии. Ее дочь Ольга Шукшина рассказывала NEWS.ru, что мать лишилась квартиры в Хельсинки и вынуждена была забрать оттуда имущество до 28 февраля 2024 года.

Владеющая недвижимостью компания признана банкротом в декабре 2023 года, поэтому Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.

«В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу, и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», — сообщалось в уведомлении.

Согласно документу, российская актриса должна уведомить нового управляющего имуществом, что она хочет забрать свои вещи из квартиры. В противном случае, говорится в уведомлении, помещение будет принудительно освобождено, а вещи утилизированы.

Кроме того, Федосеевой-Шукшиной предстоит оплатить задолженность по коммунальным платежам по пришедшему ей из Хельсинки счету.

Квартирный вопрос с Алибасовым

Барри Алибасов. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вопрос недвижимости чуть не разрушил в пух и прах отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Артистка сначала подарила ему квартиру в Новой Москве, а потом начала за нее судиться — все дело в том, что он втайне от нее оформил жилье на своего помощника.

«Мы с Бари приехали в офис его адвоката. Тот поздоровался, потом зачем-то пофотографировался с нами, а затем дал мне подписать какие-то бумаги. Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: „Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали“. Адвокат показал, где мне необходимо расписаться — на последней странице документа. Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. В юридических тонкостях не разбираюсь. Возможно, действовала неосмотрительно, но подчеркну: я снова не ожидала подвоха от близкого человека…» — рассказывала Шукшина о поступке Алибасова.

Актриса говорила, что все это произошло на фоне предыдущих разбирательств с недвижимостью после продажи долей ее внучкой Анной. Начались судебные разбирательства теперь уже с Алибасовым.

В программе на одном из федеральных телеканалов Алибасов объяснил, что по договору купли-продажи передал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.

«Я не могу утверждать точно, поскольку участвовал только в сопровождении сделки дарения между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым. Однако предполагаю, что оформление недвижимости на помощника Алибасова имеет под собой цель — снизить градус напряженности как среди родственников Шукшиной, так и среди родственников Алибасова. При этом я уверен, что бенефициаром квартиры по-прежнему остается Алибасов, а его помощник всего лишь номинальный владелец», — комментировал 5-tv.ru ситуацию адвокат продюсера Сергей Жорин.

В итоге артистка по суду смогла вернуть себе право на обладание апартаментами в Новой Москве и даже умудрилась после всего этого сохранить нормальные отношения с Бари.

Отношения с пятым мужем

Лидия Федосеева-Шукшина и Барри Алибасов. Прокофьев Вячеслав / ТАСС

В 2018 году народная артистка РСФСР вышла замуж в пятый раз. Избранником знаменитости стал Алибасов — ему на тот момент исполнился 71 год.

Как заявлял сам музыкант, их история длилась четверть века. Они познакомились в середине 1990-х на закрытии кинофестиваля «Ника».

Несмотря на регистрацию брака, возлюбленные приняли решение жить порознь. Однако уже в 2020 году актриса подала на развод, назвав причиной разрыва измену мужа с его молодой помощницей.

Произошедшее стало ужасным ударом для женщины. Все же их отношениях развивались долго и планомерно, поэтому ей было сложно поверить в предательство. Сын Алибасова рассказывал свою версию запутанной истории в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

«Лида надеялась на то, что папа будет именно тем человеком, который поможет ей провести комфортную старость с любимым человеком вместе. Так и было. Поэтому она переоформила на него квартиру. А папа в свою очередь переоформил эту квартиру на Моцаря, который должен был ухаживать за Лидой до конца его дней», — пояснил Алибасов-младший.

По его словам, об этой махинации с недвижимостью узнала дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. Она решила вернуть квартиру обратно. Для этого, по словам сына Алибасова, та и переехала к матери.

«Начала насильно за ней ухаживать вместо Моцаря. И развязала, получается, войну между семьей Шукшиных и семьей Алибасовых, оскорбляя папу», — объяснил Бари Бариевич.

Он добавил, что в итоге Алибасов-старший объявил жене, что больше не хочет быть с ней в браке. Он не отказался ухаживать за Федосеевой-Шукшиной, но отказался дальше быть ее мужем из-за всего негатива, который создавала Ольга.

По словам Алибасова-младшего, его отец предложил жене выбор: жить с ним вдвоем, без дочери, либо разводиться. Федосеева-Шукшина не смогла вовремя принять нужное решение, поэтому Алибасов все-таки решился разорвать отношения.

«Но после этого Лида несколько раз подняла скандал и попросила, что это некрасиво получается, раз от нее уходит папа. И уйти должна она. Ради этого папа специально придумал, чтобы очистить Лидину память, грубо говоря, чтобы никто ее не воспринимал как брошенку, бедняжку любящую, которая не может разрулить. Вот он и сделал информационный повод для того, чтобы не он Лиду бросил, а что у него появилась массажистка. И Лида должна его бросить из-за этой массажистки», — пояснил сын продюсера.

Пару официально развели 24 декабря 2020 года. Решение суда должно было вступить в силу спустя 30 дней после того, как брак был расторгнут.

А расторжение брака повлекло за собой череду громких скандалов, связанных с имуществом актрисы. В настоящее время знаменитости в хороших отношениях. Когда продюсера группы «На-На» экстренно госпитализировали, бывшая супруга сразу вызвалась ему помочь.

«Как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств», — цитировал Вербицкую-Линник портал PROZvezd.

Кроме того, юрист отмечала, что актриса невиновна в ухудшившемся состоянии Алибасова. Ведь ходили слухи, что все произошло из-за переживаний, что он прервал общение с экс-супругой.

«Она желает Бари Каримовичу скорейшего восстановления. Лидия Николаевна виновна лишь в том, что с ней в жизни Алибасова были счастливые моменты и что он достиг своей мечты», — добавила Вербицкая-Линник.

Алибасов и Федосеева-Шукшина, несмотря на все скандалы сумели сохранить теплоту и дружбу в отношениях. И даже разборки насчет квартиры не смогли их разрушить, что огромная редкость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестры Шукшины готовы мирным путем разрешить спор за права на работы отца.