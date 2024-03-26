Что произошло с 76-летним Арнольдом Шварценеггером

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 54 0

Шварценеггеру провели операцию по установлению кардиостимулятора

Что произошло с 76-летним Арнольдом Шварценеггером

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt

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Артист пошутил, что теперь он еще больше похож на Терминатора.

Американскому актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели операцию по установлению кардиостимулятора. У него обнаружили нерегулярное сердцебиение.

«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — прокомментировал вмешательство артист.

Он также пояснил, что на работу сердца негативно влияло нарушение ритма из-за рубцовой ткани, передает британский таблоид The Sun.

Как подчеркнул Шварценеггер, его австрийское воспитание не предполагает публичного раскрытия проблем со здоровьем. Однако звезда Голливуда желает, чтобы на его пример опирались другие люди, вовремя прислушиваясь к рекомендациям врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что больная раком Кейт Миддлтон оставила послание.

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