«Ответ подскажет могила»: актриса Тимофеева перед смертью оставила загадочную записку

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 2 696 0

Малахов сообщил о смерти звезды фильма «Цыган» Тимофеевой

«Ответ подскажет могила»: актриса Тимофеева перед смертью оставила загадочную записку

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

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Что произошло со знаменитостью?

Умерла певица и актриса, звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил журналист Андрей Малахов.

«Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет — она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», — сказал телеведущий.

Артистка скончалась 14 марта, в последний путь ее провожали всего три человека. Прежде на одном из шоу родственники Тимофеевой выражали беспокойство из-за ее затворнического образа жизни.

Та, говорили они, почти не выходила из дома. Во всем винили нового избранника звезды — Вячеслава Бобрика.

Он, утверждают родственники, якобы изводил ее из-за желания завладеть элитной квартирой в центре Москвы. Мужчина же заявил, что это ложь — мол, это они сами стремятся получить недвижимость.

Сама же Тимофеева рассказывала, что в СССР ее успеху завидовало все цыганское общество — и будто бы даже на нее из-за этого навели порчу.

Тимофеева очень скучала по прошлому, когда была богатой и знаменитой. Что же произошло в последние месяцы жизни звезды и почему она умерла, пока неизвестно.

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