Первого покинувшего берлогу после спячки медведя сняли на видео на Камчатке

Первого медведя, вышедшего из берлоги после зимней спячки сняли на видео в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Его застали за завтраком: зверь нашел тушу павшего одичалого коня. Как рассказали в пресс-службе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», сотрудники которого обнаружили мишку, его сородичи часто питаются падалью весной, пока не наступил летний сезон, богатый травами, рыбой и ягодами.

«Например, на побережье они кормятся павшими морскими млекопитающими. Охотно поедают и морские выбросы — найденных на берегу после штормов моллюсков, ракообразных и рыбу», — отметили в пресс-службе.

Героя видео представители заповедника заметили в нескольких километрах от кордона «Прибрежный» на берегу Охотского моря. Пугать медведя и отвлекать от первой за долгое время трапезы не стали. Отъехали подальше и запустили в небо квадрокоптер. К этому времени сытый зверь уже отправился по своим делам, благодаря чему людям удалось получше рассмотреть место, где он завтракал.

Главный инженер Кроноцкого заповедника Дмитрий Кузнецов отметил, что, скорее всего, медведь съел старого падшего коня, которого учуял издалека. Специалисты сообщают, что на территории Южно-Камчатского заказника обитает небольшой табун одичалых лошадей. Возможно, тот, кто насытил мишку, погиб еще осенью. Пробуждение животных, добавили они, редкое явление для начала весны, обычно они выходят из берлог в апреле. Так рано просыпаются единичные взрослые крупные самцы.

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