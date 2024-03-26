Собянин рассказал о планах благоустройства сада «Аквариум»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Специалисты приведут в порядок фонтаны, разобьют цветники, установят дополнительные лавочки и разместят несколько видеоэкранов, на которых планируют транслировать сцены из спектаклей.

Собянин рассказал о планах благоустройства сада «Аквариум»

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Сад «Аквариум» в Москве благоустроят к осени этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, что площадь сада составляет всего один гектар. Он находится в самом центре Москвы — на Большой Садовой улице.

«Аквариум» — не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и настоящее зеленое фойе театра Моссовета», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, сад сохранит исторический облик и планировку. К осени благоустройство завершат, и москвичи смогут посещать обновленный «зеленый оазис».

Ранее мэр сообщил, что 23 пляжные зоны появятся в Москве в 2024 году, проект «Лето в парках» значительно расширят.

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