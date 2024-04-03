Голливуд уехал: внучка Каримова раскритиковала Лос-Анджелес за бездомных и грязь
Внучка Каримова раскритиковала Лос-Анджелес за бездомных и грязь
Фото: Telegram / mashatill / https://t.me/mashatill
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Все самые яркие юношеские воспоминания, такие как первая любовь и первое разбитое сердце, связаны для девушки исключительно с этим городом.
Лос-Анджелес стал местом скопления мусора, грязи и бездомных. Об этом внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.
Девушка с 14 лет жила в престижном центральном районе Беверли-Хиллз. Жилая площадь дома, где она провела свою юность, составляет 48 000 квадратных футов.
«Автобусы с туром проезжали всегда мимо нас и показывали наш дом», — поделилась Мариам Тилляева.
По словам девушки, все самые яркие юношеские воспоминания, такие как первая любовь и первое разбитое сердце, связаны для нее исключительно с этим местом. Однако в связи с тем, что внучка Каримова не общается с родителями из-за взаимных разногласий, о продаже дома она узнала от их помощника.
«Продали дом, потому что не получилось с иммиграцией. Вот родители поспешно его продали. Сделка могла быть успешней. Сейчас ужасное время для продажи, так как рынок упал, плюс налоги большие стали на продажу домов», — рассказала Мариам Тилляева.
По словам внучки бывшего президента Узбекистана, недавно она приехала в Лос-Анджелес на месяц, чтобы решить вопросы с документами, и отметила для себя изменения, которые произошли с этим городом. Сейчас в Лос-Анджелесе живет очень много тик-токеров, а все статусные актеры уехали в Техас или в Майами.
«Я люблю, каким был Лос-Анджелес до пандемии, до движения Black Lives Matter, так как после этого город очень сильно изменился: стало очень много мусора, бездомных людей, стоимость жизни и налоги повысились, а вот сам уровень упал, и почти весь Голливуд уехал из Лос-Анджелеса. Те вечеринки, на которые мы все ходили в детстве, — их больше нет», — рассказывает девушка.
Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Каримова заявила о новом унижении из-за измены бывшего мужа.
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