«Дети Оземпика»: обнаружился неожиданный побочный эффект от популярного препарата для похудения
Реорlе: прием «Оземпика» может увеличить шансы беременности
Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg
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Погоня за идеальным телом может обернуться внезапными последствиями.
У популярного препарата «Оземпик», который многие используют для похудения, обнаружился неожиданный побочный эффект. Принимавшие его для лечения диабета и в целях снижения веса женщины сообщили, что им удалось забеременеть, пишет People.
До приема лекарства у них долго не получалось зачать ребенка. Одна женщина поделилась, что испытывала проблемы с зачатием в течение нескольких лет, но два месяца на «Оземпике» позволили ей забеременеть.
Некоторые заявляют, что наряду с популярным препаратом они принимали противозачаточные, но они не подействовали. Выяснилось, что «Оземпик» и похожие лекарства действительно снижают эффективность оральных контрацептивов.
На фоне этого производитель препарата Novo Nordisk создал реестр, чтобы пациенты и медработники могли сообщать об этих случаях напрямую. Исследования о влиянии «Оземпика» на беременных проводятся в настоящее время — ожидается, что они завершатся к осени 2027-го.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может обернуться ранняя беременность.
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