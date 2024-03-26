Большая ответственность: чем может обернуться ранняя беременность

С этим девушкам лучше не торопиться.

В последнее время случаи ранней беременности по разным причинам встречаются все чаще. Однако способность выносить ребенка, которая появляется у подростков благодаря половому созреванию, вовсе не гарантирует полноту ресурсов здоровья и психики для родов и воспитания.

В связи с этим 5-tv.ru узнал у экспертов об опасностях ранней беременности и том, как правильно вести себя родителям подростка, оказавшегося в такой ситуации. Самым важным аспектом в этом в любом возрасте является состояние здоровья матери, ведь от этого напрямую зависит то, с какими трудностями она может столкнуться и как пройдут сами роды.

Организм зачастую не готов

В особенности это касается подростков, чье тело еще биологически сформировалось не до конца. Ранняя беременность часто провоцирует неблагоприятные последствия.

Гинеколог-акушер Мария Милютина рассказала, какие сложности могут возникнуть у подростка и будущего ребенка. По ее мнению, примерно до 15 лет организм девушки врачи не могут считать готовым к вынашиванию и родам.

«Если организм молодой, это не значит, что он готов к беременности. Гораздо меньше осложнений возникает, если девушке уже более 16 лет», — поделилась Милютина.

При этом акушер уточнила, что само состояние яйцеклеток у совсем юных девушек очень хорошее, но и этого недостаточно для того, чтобы выносить здорового младенца. Врач рассказала, что чаще всего осложнения связаны с незрелостью репродуктивной системы совсем юной девушки.

Этот аспект может спровоцировать преждевременные роды. Недоношенные дети могут столкнуться с множеством проблем со здоровьем в будущем.

Например, возникнут трудности с сетчаткой глаза, процессом формирования нервной системы и другие неприятности. Тем не менее, количество подростков, которые сталкиваются с беременностью до 16 лет, растет.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

И если это случилось в семье, необходимо суметь на это правильно среагировать, чтобы не нанести психологическую травму подростку. Психологи в этом случае рекомендуют родителям устанавливать доверительные отношения со своими детьми.

Психологические аспекты ранней беременности

Особенно это касается дочерей подросткового возраста, когда ближе чем мама и папа в непростой жизненной ситуации никого может просто не оказаться. В первую очередь родителям стоит донести до взрослеющей дочери в мягкой форме о том, с какими последствиями, возможно, ей придется столкнуться из-за ранней беременности.

По мнению специалистов, половое воспитание детей-подростков — это в некоторой степени ответственность родителей. Психолог Ирина Гуляева акцентировала внимание на том, что чаще всего в такую ситуацию попадают именно те девушки, кому родители или другие значимые взрослые в жизни не объяснили важные вещи про беременность.

«Нет таких категорий детей в этой ситуации, которых „долюбили“ или „долюбили“. Наоборот — это от отсутствия знаний о методах контрацепции и о том, как изменится жизнь после рождения ребенка», — поделилась психолог.

По ее мнению, это родительская ошибка — не объяснить подростку такие важные нюансы. Кроме того, важным психологическим нюансом эксперт назвала способность отстаивать свои личные границы.

Так девушка-подросток с большей вероятностью сумеет проявить свое нежелание вступать в контакт и не допустит в своей жизни появление тех сексуальных связей, которые ей нежелательны.

Однако если такое уже случилось в жизни девочки, то родителям, в первую очередь, стоит оставаться с ней в доверительном контакте. Ирина Гуляева утверждает, что на девочку-подростка ни в коем случае нельзя давить.

«Принимать решение все равно должен ребенок, а не ее родители, потому что это ее жизнь даже несмотря на столь юный возраст», — утверждает эксперт.

По ее словам, важно обсудить с девушкой то, как она сама планирует действовать в сложившейся ситуации. Психолог в таком случае советует обсудить судьбу мамы и ребенка с отцом.

Если он тоже несовершеннолетний, то стоит привлечь к диалогу и его родителей. В данной ситуации дочери важно психологически помочь принять правильное решение и почувствовать поддержку близких.

«Такие вопросы как „Как это решение может повлиять на мою жизнь, его отца?“, „Сможем ли мы сохранить эту семью для нашего ребенка?“ и „Какие у нас планы на будущее?“ помогут подростку сориентироваться и услышать себя», — утверждает психолог.

Хватит ли денег

Особое внимание эксперт уделяет финансовой стороне ранней беременности. Подростку важно знать и понимать, как именно она будет растить ребенка, если будет принято решение его оставить.

Например, может ли она рассчитывать на поддержку родителей. Если да, то до какого момента, потому что финансирование подростка не длится вечно. А если нет, то как она сама планирует обеспечивать свою новую семью.

«Понятно, что это уже случилось и что это — нежелательная беременность, но ее всеми силами надо превратить в желательную. Аборт — это самое последнее решение, о котором можно задуматься», — настаивает Ирина Гуляева.

Если вдруг девочке-подростку сложно признаться родителям о беременности из-за страха, то стоит это сделать через кого-то, кому она доверяет. Например, попросить сказать об этом маме с папой психолога или гинеколога.

Также Гуляева предлагает вариант написать родителям сообщение об этой новости. Родителям, в свою очередь, психолог советует постараться принять со спокойствием случившуюся беременность ребенка.

Так или иначе, когда-то они также столкнулись с новостью о том, что скоро появится ребенок у них самих, пусть и в несколько более позднем возрасте. Помимо психологических и физиологических сторон ранней беременности, которые необходимо учитывать, есть также и ее социальная составляющая.

Интернет пестрит примерами

Дело в том, что удивить кого-то сейчас тем, что подросток родил в 15, уже очень сложно из-за довольно насыщенного информационного поля. Вместе с тем ранняя беременность все еще порицается обществом, хоть и не всегда открыто, говорит депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Хотим ли мы, чтобы наши дочери беременели в 16? Вот на этот вопрос надо четко дать ответ», — комментирует он.

Политик уверен, что подавляющее большинство родителей ответили бы на этот вопрос отрицательно. Милонов утверждает, что социально приемлемый возраст для беременности наступает после 16 лет.

До — это результаты проявления пропаганды, которая сеет в умах детей девиантные понятия о жизни, говорит Милонов. По этой причине стоит, по его мнению, контролировать появление в информационном поле подобных проявлений в различных шоу.

Мнения экспертов по смыслу сходятся в одном: всему свое время. Юридически и морально ответственность за несовершеннолетних возлагают на родителей.

Именно благодаря грамотным методам при воспитании ребенка и доверительному контакту с ним риск того, что подросток будет относиться к своей жизни более осознанно, возрастает. Открытый диалог может помочь своевременно избежать нежеланных для семьи последствий.