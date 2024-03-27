Спустя век секрет этого фокуса Гудини остается неразгаданным

Известный иллюзионист Гарри Гудини (настоящее имя — Эрих Вайс) в свое время покорил мир своими фокусами. Однако один трюк до сих пор остается неразгаданным.

Речь идет о так называемой китайской камере пыток водой, которую тот впервые показал публике в 1912 году. Фокусник демонстрировал зрителям, что в замкнутом пространстве нет потайных механизмов, пишет ТАСС.

В этом трюке Гудини помещали вниз головой в камеру, наполненную водой. На ноги иллюзиониста вешали колодки и крепили к ним веревки, крышку камеры запирали.

Для этого даже использовали замки, которые приносили с собой зрители. Затем вокруг камеры устанавливали ширму и через несколько минут фокусник оказывался перед гостями целым и невредимым.

Уже прошло 112 лет, а секрет трюка все еще остается неразгаданным. Даже самые верные последователи и подражатели Гудини не решались повторить этот фокус.

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