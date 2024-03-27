Спустя век секрет этого фокуса Гудини остается неразгаданным

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 729 0

Иллюзионист погружался головой вниз в китайскую камеру пыток.

Спустя век секрет этого фокуса Гудини остается неразгаданным

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Известный иллюзионист Гарри Гудини (настоящее имя — Эрих Вайс) в свое время покорил мир своими фокусами. Однако один трюк до сих пор остается неразгаданным.

Речь идет о так называемой китайской камере пыток водой, которую тот впервые показал публике в 1912 году. Фокусник демонстрировал зрителям, что в замкнутом пространстве нет потайных механизмов, пишет ТАСС.

В этом трюке Гудини помещали вниз головой в камеру, наполненную водой. На ноги иллюзиониста вешали колодки и крепили к ним веревки, крышку камеры запирали.

Для этого даже использовали замки, которые приносили с собой зрители. Затем вокруг камеры устанавливали ширму и через несколько минут фокусник оказывался перед гостями целым и невредимым.

Уже прошло 112 лет, а секрет трюка все еще остается неразгаданным. Даже самые верные последователи и подражатели Гудини не решались повторить этот фокус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про фокусников, которые погибли во время своих выступлений на сцене.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Су-34 наносят удары по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:56
Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге жертвам теракта в «Крокусе»
5:52
«Нет никакой связи»: почему интервальное голодание опасно и бессмысленно
5:42
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 27 марта
5:41
«Хотелось бы»: Костомаров рассказал о желании вернуться в ледовые шоу
5:41
Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок