Полк ракетных комплексов «Ярс» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Особый акцент будет сделан на вопросах отражения нападения ДРГ.

РВСН проводят в Иркутской области командно-штабные учения, в ходе которых будут освоены новые районы боевого патрулирования комплексами «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, на маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк подвижных грунтовых комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения. Военные, в частности, будут осваивать новые районы боевого патрулирования.

Участие в маневрах примут около 300 единиц крупногабаритной техники. Ракетным полком будет отработано свыше 20 задач и вводных, особый акцент будет сделан на вопросах отражения нападения ДРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракетные войска стратегического назначения России начали контрольные комплексные проверки с выходом на полевые позиции полков подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

Командно-штабные учения, в ходе которых комиссии оценят организацию подготовки военных к несению боевого дежурства, пройдут в Йошкар-Олинском, Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях.