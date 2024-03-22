Российские РВСН выведут полки ПГРК «Ярс» на полевые позиции

Командно-штабные учения запланированы в ракетных соединениях в трех регионах.

Ракетные войска стратегического назначения России начали контрольные комплексные проверки с выходом на полевые позиции полков подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Командно-штабные учения, в ходе которых комиссии оценят организацию подготовки военных к несению боевого дежурства, пройдут в Йошкар-Олинском, Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях.

«Части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками», — говорится в сообщении военного ведомства России.

В начале марта этого года на космодроме Плесецк прошел успешный учебно-боевой пуск баллистической ракеты ПГРК «Ярс». Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса, объяснили в Минобороны.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» мобильного базирования представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М».

Она оснащена разделяющей головной частью и является оружием, которое способно поразить цель в любой части земного шара. Дальность боевого заряда «Ярса» — 12 тысяч километров, а общая взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Пентагон отреагировал на учебный пуск межконтинентальной ракеты «Ярс».