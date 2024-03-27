«Даже не могу поверить»: Жан-Пьер пришла в шок от вопроса журналиста

И вскоре после этого бросила трубку.

Вопрос о наличии деменции у президента США Джо Байдена вывел из себя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время интервью радиостанции WBT. Настолько, что чиновник даже досрочно закончила разговор.

«Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», — сказала Жан-Пьер.

Затем представитель Белого дома начала рассказывать о достижениях Байдена на посту главы государства. А потом Жан-Пьер бросила трубку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден мог находиться под действием амфетамина во время своего выступления с ежегодным докладом «о положении страны». По крайней мере, так считает психиатр Кэрол Либерман.

По мнению специалиста, у которой имеется богатый опыт работы с пожилыми пациентами с деменцией, 81-летний Байден демонстрировал все признаки употребления стимуляторов, которые маскируют снижение когнитивных функций. В первую очередь, на это указывают его скорость и громкость речи.