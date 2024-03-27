Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет

Оказывается, совсем необязательно сидеть на жестких диетах.

Женщинам после 40 бывает сложно сохранить фигуру, но отчаиваться не стоит. Спортивный реабилитолог Матвей Одинцев рассказал изданию «Страсти» о том, как поддерживать хорошую форму.

Специалист отметил, что важно не поддаваться панике. Тем более не надо сидеть на жестких диетах. Однако составить грамотный рацион питания стоит.

В первую очередь важно исключить сахар, дрожжи, спиртное, газировки, молочные продукты, а также уменьшить потребление животного белка. Еще можно попробовать интервальное голодание. Оно способствует нормализации обмена веществ и улучшает состояние кожи и общего здоровья.

Чтобы контролировать вес надо начать раздельно потреблять воду и еду. Также реабилитолог посоветовал снизить потребление напитков, ведь часто жировые отложения содержат большое количество жидкости.

Еще специалист рекомендует заниматься спортом и вести активный образ жизни. Тренировки способствуют улучшению обменных процессов, укреплению мышц и сохранению молодости. А правильная осанка должна стать привычкой, потому что после 40 лет состояние спины сильно влияет на фигуру и внешность, в целом. Именно из-за сутулости появляются «холка», второй подбородок, складки на животе и талии.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказала о здоровой диете людей старше 80.