Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Реабилитолог Одинцев назвал осанку залогом красивого тела после 40 лет

Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет

Фото: Depositphotos / yacobchuk1

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Оказывается, совсем необязательно сидеть на жестких диетах.

Женщинам после 40 бывает сложно сохранить фигуру, но отчаиваться не стоит. Спортивный реабилитолог Матвей Одинцев рассказал изданию «Страсти» о том, как поддерживать хорошую форму.

Специалист отметил, что важно не поддаваться панике. Тем более не надо сидеть на жестких диетах. Однако составить грамотный рацион питания стоит.

В первую очередь важно исключить сахар, дрожжи, спиртное, газировки, молочные продукты, а также уменьшить потребление животного белка. Еще можно попробовать интервальное голодание. Оно способствует нормализации обмена веществ и улучшает состояние кожи и общего здоровья.

Чтобы контролировать вес надо начать раздельно потреблять воду и еду. Также реабилитолог посоветовал снизить потребление напитков, ведь часто жировые отложения содержат большое количество жидкости.

Еще специалист рекомендует заниматься спортом и вести активный образ жизни. Тренировки способствуют улучшению обменных процессов, укреплению мышц и сохранению молодости. А правильная осанка должна стать привычкой, потому что после 40 лет состояние спины сильно влияет на фигуру и внешность, в целом. Именно из-за сутулости появляются «холка», второй подбородок, складки на животе и талии.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказала о здоровой диете людей старше 80.

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