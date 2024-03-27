Арестован замглавы Северо-Кавказской железной дороги Крят

Заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по строительству Константин Крят, задержанный в Ростове, арестован на два месяца. Такое решение принял Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

Замглавы Северо-Кавказской железной дороги Константин Крят арестован на два месяца. фото: skzd.rzd.ru

Чиновник был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Предварительно, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей, которые были предназначены для реконструкции Крымского узла дороги. Однако точная сумма похищенных средств не уточняется, так как по делу проходит ряд других фигурантов.

Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Крят останется под стражей до 18 мая 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что задержана замглавы Федеральной таможенной службы России генерал-полковник Елена Ягодкина.