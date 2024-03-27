Россиян предупредили о рисках непредвиденных инцидентов при поездке на Олимпиаду

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Посол Мешков: россияне при поездке на Игры в Париже попадут в западные джунгли

Россиян предупредили о рисках непредвиденных инцидентов при поездке на Олимпиаду

Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова

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Не факт, что даже российские дипломаты смогут передвигаться по городу во время соревнований, считает посол.

Туристы и спортсмены из России, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать, что там могут случиться непредвиденные ситуации. Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в эфире федерального телеканала.

«Они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни», — сказал он.

В случае каких-либо непредвиденных ситуаций им придется выбираться в одиночку. Дело в том, что французские власти полностью отрезали структуры, посольство РФ от посещения и участия в мероприятиях, связанных с Играми.

Вместе с тем, продолжил Мешков, нет гарантий, что российские дипломаты получат даже обычные пропуска для передвижения в период Олимпиады по центру Парижа. Эта часть города будет полностью перекрыта, но там находятся учреждения диппредставительства РФ.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В декабре 2023 года спортсменов из России и Белоруссии допустили до Игр в Париже в 2024 году, но в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Были определены и ограничения по количеству допущенных спортсменов и в отношении тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ призвал россиян взвешивать риски перед поездкой за границу. Дипломаты не раз предупреждали о задержаниях или арестах в других странах по запросу США.

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