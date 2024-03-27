Сила духа и тела: женщина 22 года живет без почек и занимается спортом

Альбина Хенсртдинова не просто ведет активный образ жизни, но еще и выигрывает в спортивных соревнованиях.

У жительницы Екатеринбурга Альбины Хенсртдиновой в 20 лет отказали почки. С тех пор Альбина вынуждена три раза в неделю проходить процедуру гемодиализа или очистки крови от вредных веществ. Обычно эту работу выполняют почки, но в случае Альбины приходится прибегать к таким решениям.

Однако она не только не отчаялась и адаптировалась к новой для себя реальности, но и активно занимается спортом. Об истории этой смелой и жизнелюбивой женщины рассказал URA.RU.

Как это произошло?

Альбина родилась 14 октября 1982 года. Всю жизнь Альбина жила активной жизнью. Она занималась карате, легкой и тяжелой атлетикой, а также волейболом. Кроме того, она любила кататься на лошадях, ходить на рыбалку и много плавать.

После первого курса в институте она поехала, как всегда, в деревню к бабушке. Здесь и случилось то, чего никто не мог ожидать: Альбина надорвалась после подъема тяжестей, и почки дали сбой.

«Меня экстренно привезли в Екатеринбург. Был курс химиотерапии, гормоны. Затем провели несколько операций: поставили подключичный катетер, сформировали фистулы. Но, к сожалению, запустить работу почек не удалось», — вспоминает Альбина.

«8 марта 2003 года провели первую процедуру гемодиализа. Таких процедур у меня — три раза в неделю по четыре часа. Идет забор крови, она чистится через фильтры и возвращается», — рассказывает женщина.

Конечно, иногда соблюдать эти правила бывает очень непросто, но другого выхода не было. Так, в любой праздник или другое важное событие ей надо в нужный день приезжать в больницу.

«В моем случае возникла проблема с учебой, так как посещать все занятия не было возможности. Пришлось подстраиваться. Но это не помешало мне окончить педуниверситет», — уточнила Хенсртдинова.

ВКонтакте / Альбина Хенсртдинова / id58253969

Нелегкий путь

Женщина рассказала, что сначала она была очень растеряна и не была готова обсуждать свой диагноз с кем-либо. Позже она уже стала больше вникать в свою проблему, изучать литературу и общаться с врачами. Она знала, что средняя продолжительность жизни таких пациентов, как она составляет всего 10-15 лет. Но Альбина решила не сдаваться.

Однако строгая диета и ограничения в жидкостях дались особенно тяжело. Только благодаря поддержке своей семьи Альбина смогла продолжить пытаться жить как прежде.

«Без поддержки моей семьи я бы, наверное, давно опустила руки. Они поддерживали любое мое начинание, будь то учеба, работа, спорт», — рассказывает женщина.

Теперь Альбина доказывает, что можно прожить с таким диагнозом не только долгую, но еще и полноценную жизнь.

Спортивные достижения

Так, женщина успела уже поучаствовать в первых трансплантиграх в Москве, где соревновалась по десяти видам спорта. Альбина заняла третье место в забеге на 100 метров, дартсе и настольном теннисе. В забеге на километр и шестьсот метров — второе место, а в шахматах и вовсе первое место.

Недавно Альбина также участвовала во вторых трансплантиграх, где встретилась с пациентами из разных регионов и вновь стала призером в нескольких дисциплинах.

При этом женщина напомнила о необходимости регулярного медицинского обследования и соблюдения всех указаний врача.

«Следить за почками очень важно. Для профилактики два раза в год сходить на УЗИ, сдать анализ крови», — поясняет Альбина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, при каких проблемах с почками нужно срочно идти к врачу.