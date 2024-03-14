Пока не стало слишком поздно: при каких проблемах с почками нужно срочно идти к врачу

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Врач Есаян: пенистая моча может быть признаком серьезных проблем с почками

Пока не стало слишком поздно: при каких проблемах с почками нужно срочно идти к врачу

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Ставить диагноз может только врач — об этом важно помнить.

Проблемы с почками можно распознать по довольно очевидным симптомам. Своевременное лечение поможет вовремя предотвратить очень серьезные заболевания. Главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян рассказал сайту NEWS.ru, при появлении каких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Одним из тревожных звоночков являются отеки на ногах и чрезмерное мочеиспускание. Изменение цвета мочи также указывает на имеющиеся проблемы концентрационной функцией почек. Ее розовый цвет или даже сгустки крови в ней прямо указывают на серьезную опасность для организма. Если же моча пенистая — в ней содержится слишком много белка, что также не есть хорошо.

В любом случае, в причинах нездоровых симптомов должен разбираться только специалист, так как даже одни и те же проявления могут быть признаками как проблем с простатой, так и инфекции мочевыводящих путей.

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