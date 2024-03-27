«Она не в реанимации»: вокруг госпитализации Светличной назревает скандал

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Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

Сына Светличной не пускают в больницу к госпитализированной матери

«Она не в реанимации»: вокруг госпитализации Светличной назревает скандал

Фото: Питалев Илья / ТАСС

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Наследник знаменитости вышел на связь спустя час после первых тревожных известий.

Сын Светланы Светличной оказался отрезан от матери. Алексея Ивашова, с которым у 83-летней заслуженной артистки РСФСР давний семейный конфликт, не пускают к родительнице, пишет РИА Новости.

После известий о том, что звезда «Бриллиантовой руки» попала в больницу, репортеры поспешили связаться с Ивашовым, чтобы прояснить детали случившегося. Однако, как оказалось, сам мужчина ими вовсе не располагает.

Единственное, что известно — 83-летняя знаменитость действительно госпитализирована. Но в реанимацию врачи ее так и не перевели.

«Да (госпитализировали — Прим. ред.). Я ничего не знаю. Меня не пускают в больницу», — констатировал он.

За последние несколько лет Светличная окончательно разорвала все контакты с сыном, опасаясь, что тот заинтересован в ней исключительно из-за наследства. Советская актриса уверяет, что наследник не звонил ей в течение десяти лет, но, когда всплыл вопрос, кому достанется имущество, вспомнил о ее существовании. Сам Ивашов все обвинения отрицает, ссылаясь на ментальные проблемы со здоровьем у матери.

Ранее 5-tv.ru писал, как Светличная оказалась в психиатрической больнице.

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