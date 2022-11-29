Потеря памяти и агрессия: Светличная оказалась в психиатрической больнице

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 702

Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую клинику с болезнью Альцгеймера

Потеря памяти и агрессия: Светличная оказалась в психиатрической больнице

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Внучка постоянно на связи с бабушкой и не забывает о любимой родственнице.

Накануне стало известно о госпитализации актрисы Светланы Светличную в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского. Как сообщил источник 5-tv.ru, у нее болезнь Альцгеймера. Симптомы выражаются провалами в памяти, бредовыми идеями и невозможностью самостоятельно себя обслужить.

В том числе актриса негативно относится к родственникам и вследствие болезни страдает от паранойи, в том числе видит опасность в их действиях. Звезда часто теряет вещи и не может найти их, а через какое-то время вспоминает их местоположение. Также актриса искренне считает, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82, помимо этого артистка не помнит, в каких фильмах снималась.

Сейчас Светличная находится под наблюдением врачей. Она в состоянии сама одеваться и потреблять пищу, однако ради перестраховки актрису сопровождают до туалета. В основном Светлана Афанасьева не проявляет агрессии, однако похожие приступы случались год назад, когда звезда проходила лечение в общепсихиатрическом учреждении.

Источник отмечает, что актриса лежит в платном отделении по уходу, внучка с ней постоянно на связи. Звезде назначены нейропротекторы, сосудистый комплекс, лечебная гимнастика, а также занятия с психологом. Специалисты проводят когнитивные тренинги с артисткой, чтобы сохранить ей остатки памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем обусловлена вражда между Светличной и ее сыном.

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