Двоих иностранцев на Сахалине отправили в колонию за создание ячейки экстремистской организации

Преступники, в частности, распространяли запрещенную литературу.

Южно-Сахалинский городской суд признал двух иностранцев виновными в организации ячейки экстремистского сообщества. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным оперативными службами УФСБ России по Сахалинской области. Основатель ячейки отправится в колонию на шесть лет, а ее активный участник — на два с половиной года.

Преступники признаны виновными по статье УК «Организация деятельности экстремистского объединения и участие в нем». Приговор, как отмечается, уже вступил в силу. Оказалось, что иностранец создал на Сахалине ячейку экстремистской религиозной организации, которая запрещена на территории России.

Деятельность организации дискриминировала российский народ по вероисповедальному признаку. Преступники пропагандировали свои идеи и распространяли запрещенную литературу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии.