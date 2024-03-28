Двоих иностранцев на Сахалине отправили в колонию за создание ячейки экстремистской организации

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Двоих иностранцев осудили за создание ячейки экстремистской организации

Двоих иностранцев на Сахалине отправили в колонию за создание ячейки экстремистской организации

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Преступники, в частности, распространяли запрещенную литературу.

Южно-Сахалинский городской суд признал двух иностранцев виновными в организации ячейки экстремистского сообщества. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным оперативными службами УФСБ России по Сахалинской области. Основатель ячейки отправится в колонию на шесть лет, а ее активный участник — на два с половиной года.

Преступники признаны виновными по статье УК «Организация деятельности экстремистского объединения и участие в нем». Приговор, как отмечается, уже вступил в силу. Оказалось, что иностранец создал на Сахалине ячейку экстремистской религиозной организации, которая запрещена на территории России.

Деятельность организации дискриминировала российский народ по вероисповедальному признаку. Преступники пропагандировали свои идеи и распространяли запрещенную литературу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии.

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