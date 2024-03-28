Не просто профилактика: почему мужчинам полезно есть арбузы с семечками

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Желтые арбузы с семечками укрепляют мужское здоровье

Не просто профилактика: почему мужчинам полезно есть арбузы с семечками

Фото: www.globallookpress.com

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Природа позаботилась о людях заранее.

Многие мужчины с возрастом сталкиваются с такой коварной напастью, как проблемы с потенцией. Однако, даже если вы уже не так сильны, как в молодости, не стоит расстраиваться. Издание Lenta.ru рассказало, что в случае эректильных расстройств вам поможет одно простое средство.

Оказывается, арбузы с желтой и оранжевой мякотью помогают вернуть мужское здоровье. Как говорят специалисты, есть полезно не только мякоть, но и семечки, так как в них содержится полезный для выработки тестостерона цинк.

Помимо цинка, в этих больших ягодах много цитруллина, который нашим организмом преобразуется в аргинин — аминокислоту, улучшающую приток крови к мочеполовой системе.

Разумеется, лечением подобных проблем может заниматься только врач, однако лучше заранее позаботиться о профилактике, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что эндокринолог Скибицкая рассказала о пользе жирной еды.

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