Семейная средиземноморская лихорадка: что это и чем она опасна

Медицина неплохо продвинулась в способах борьбы с этим недугом.

Семейная лихорадка — это, по сути, давно известное генетическое аутоиммунное заболевание, которое наследуется рецессивно. Об этом 5-tv.ru сообщил эпидемиолог Николай Крючков.

Кроме того, данный недуг наиболее распространен у конкретных этнических подгрупп, живущих у Средиземного моря. Это, например, евреи, армяне, турки, выходцы из стран Северной Африки, греки, итальянцы и так далее — то есть речь идет о довольно широкой прослойке населения.

«Однако, несмотря на рецессивный характер наследования, эти народы имели связи и с другим этническими группами», — уточняет эпидемиолог.

Таким образом, это заболевание может встречаться и у других этнических групп. В том числе и на территории России.

Как она проявляется

Есть один основной ген, провоцирующий впоследствии лихорадку, но существует подозрение, что имеется ряд генов, которые также могут вызывать похожие клинические проявления. Как правило, эта лихорадка отражается на человеке на протяжении всей его жизни, и проявляется она, как правило, в раннем детстве или в подростковом возрасте.

Известно, что при данном заболевании страдают сердце, головной мозг и легкие. Кроме того, одним из главных проявлений этой лихорадки является высокая температура 38-40 градусов, а также боли в суставах и груди.

www.globallookpress.com / uwe umstätter; ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что заболевание проявляется обычно примерно раз в месяц и выражается болями в суставах, а также иногда болью при дыхании, что связано с нарушением обмена некоторых белков. При этом иногда бывают осложнения на почках.

«Самая большая проблема этого заболевания в том, что со временем могут быть поражения внутренних органов», — говорит он.

Таким образом, на заболеваемость влияет генетическая предрасположенность, а также внешние факторы, идущие от условий жизни человека. Эпизоды заболевания могут проявляться ежегодно на протяжении нескольких лет, а могут проявляться каждый месяц там и или даже каждые две недели.

Что касается лечения, медицина неплохо продвинулась в способах борьбы с этим недугом. Есть ряд эффективных препаратов, которые предупреждают поражения органов.

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