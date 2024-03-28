Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** передано в суд

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** передано в суд

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Уголовное дело в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc* Энди Стоуна** направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщает Генеральная прокуратура России, он обвиняется в призывах к терроризму.

По версии следствия, Стоун разместил в соцсетях публикацию с призывом совершать акты терроризма в отношении российских военнослужащих.

«Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — говорится в сообщении ведомства.

Слушания пройдут во 2-м Западном окружном военном суде. Сообщается, что процесс будет заочным.

В конце прошлого года Стоун был заочно арестован по обвинению в экстремизме. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения и объявили фигуранта в розыск.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что суд вынес заочный приговор участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.59
0.02 100.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
«Убаюкивали в теплой воде»: как Зеленский и его помощники обрекли Украину на гибель
17:02
«Настя — не дешевка»: молодой ухажер всучил Волочковой лосося
17:01
Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** передано в суд
16:54
«Мама, я так устала»: 22-летняя эквилибристка из цирка Запашного предчувствовала собственную смерть
16:51
«Были те, кто спаслись из «Крокуса»: Бурунов назвал масштабным и значимым концерт группы «Пикник»
16:40
«Может, не потребуется ничего признавать»: Лавров поспорил о легитимности Зеленского

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
«Оказывают убийственный эффект»: кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок