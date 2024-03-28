Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** передано в суд

Уголовное дело в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc* Энди Стоуна** направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщает Генеральная прокуратура России, он обвиняется в призывах к терроризму.

По версии следствия, Стоун разместил в соцсетях публикацию с призывом совершать акты терроризма в отношении российских военнослужащих.

«Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — говорится в сообщении ведомства.

Слушания пройдут во 2-м Западном окружном военном суде. Сообщается, что процесс будет заочным.

В конце прошлого года Стоун был заочно арестован по обвинению в экстремизме. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения и объявили фигуранта в розыск.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что суд вынес заочный приговор участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов