Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** передано в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
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Уголовное дело в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc* Энди Стоуна** направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщает Генеральная прокуратура России, он обвиняется в призывах к терроризму.
По версии следствия, Стоун разместил в соцсетях публикацию с призывом совершать акты терроризма в отношении российских военнослужащих.
«Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — говорится в сообщении ведомства.
Слушания пройдут во 2-м Западном окружном военном суде. Сообщается, что процесс будет заочным.
В конце прошлого года Стоун был заочно арестован по обвинению в экстремизме. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения и объявили фигуранта в розыск.
В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что суд вынес заочный приговор участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
** — внесен в перечень террористов и экстремистов
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