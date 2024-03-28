Главный знаток джаза Владимир Фейертаг скоропостижно скончался в Петербурге

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 41 0

В Петербурге умер историк джаза Владимир Фейертаг

Главный знаток джаза Владимир Фейертаг скоропостижно скончался в Петербурге

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Историк и популяризатор джаза умер в 92 года.

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умер историк джаза, заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг. О печальном известии сообщил художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист России Давид Голощекин изданию ТАСС.

«Ушла из жизни легенда — Владимир Фейертаг. Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира», — сообщил Давид Голощекин.

Самый авторитетный в России историк и популяризатор джаза родился в Ленинграде в музыкальной семье. С 1976 года он преподавал историю джазовой и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище. С 1978 по 1992 годы был художественным руководителем и ведущим ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 1990 году создал Ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров «Интерджаз». Он организовал целое множество фестивалей и концертов.

Среди известных трудов Фейертага — энциклопедические справочники «Джаз в России», «Джаз от Ленинграда до Петербурга», «Джаз. XX век», «Джаз в Петербурге. Who is Who», «Джаз в России», «История джазового исполнительства в России».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман.

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