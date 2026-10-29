Чехова вспомнила жадного экс-бойфренда, опозоривший ее перед подругами

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Шоувумен было неловко от поступка бывшего бойфренда.

Анфиса Чехова опозорилась в ресторане — что было

Фото: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey

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Анфиса Чехова поделилась историей про жадного экс-бойфренда

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о неприятном эпизоде из прошлого, когда ее бывший возлюбленный не стал платить за ее подруг в ресторане. Своей историей она поделилась в юмористическом шоу на платформе «VK Видео».

По словам шоувумен, во время ужина мужчина расплатился только на свои блюда и заказ Анфисы, а после этого он заявил: «Все, я за нас заплатил, пошли».

Чехова, вспоминая этот инцидент, призналась, что бойфренд поставил ее в очень неловкое положение перед девушками. 

«Мне так стыдно было!» — сказала телеведущая.

Больше всего телеведущую мучила мысль о том, что подруги начнут обсуждать выбор спутника. Уже на выходе из заведения Анфиса с тревогой представляла, что коллеги назовут возлюбленного жмотом.

Хотя Чехова убеждена, что в таких ситуациях счет должен закрывать мужчина, она подчеркнула, что иногда сама расплачивалась за спутников. При этом сейчас телеведущая объясняет те поступки низкой самооценкой.

Ранее Анфиса в беседе с 5-tv.ru рассказала о новоселье. Она вместе с мужем Александром Златопольским переехали недавно в новый дом. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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