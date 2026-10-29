Хакеры нашли причастного к убийству 26 российских пленных полковника ГУР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Среди эпизодов, которые вменяют украинцу, — приказ добивать военнопленных в лесу под Харьковом.

Найден причастный к убийству 26 пленных из РФ полковник ГУР

Фото: www.globallookpress.com/Geovien So

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РИА Новости: хакеры нашли причастного к убийству 26 пленных из РФ полковника ГУР

Полковник Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Виктор Торкотюк с позывным «Титан» причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных. Свое спецподразделение «Артан» он создал в 2022 году в департаменте активных действий ведомства.

О причастности командира к расправам сообщила группа «КиберБеркут», на ее данные ссылаются журналисты РИА Новости.

Осенью 2024 года, по версии хакеров, Торкотюк не раз распоряжался уничтожать захваченных военных. Расстрелы шли в лесу рядом с селом Липки в Харьковской области, погибли как минимум 26 человек.

С июля по октябрь 2026 года дроноводы «Артана» по указу полковника били по машинам на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области. Под удары попадали гражданский транспорт, фуры и бензовозы.

Отдельный эпизод — десант на крымское побережье у Оленевки и Маяка. Перед высадкой Торкотюк, как утверждается, приказал стрелять во все движущееся, заявив подчиненным, что украинцев в Крыму не осталось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена, приземлились в Подмосковье. Россия и Украина провели обмен по формуле 270 на 270. Перед возвращением на родину военные прибыли в Белоруссию.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, там им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, после чего направили в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Хакеры нашли причастного к убийству 26 российских пленных полковника ГУР

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