Это все — будильник: житель Екатеринбурга чудом спас девушку из горящей машины

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

Житель Екатеринбурга спас девушку из горящей машины

Это все — будильник: житель Екатеринбурга чудом спас девушку из горящей машины

Фото: www.globallookpress.com / Oskar Eyb

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Чистая случайность и героизм мужчины предотвратили страшную смерть.

Мужчина в Екатеринбурге героически спас девушку из полыхающей машины. По счастливой случайности в этот день Александр Дмитриев встал на час раньше своего будильника. Это помогло ему вовремя увидеть горящую машину и человека внутри нее. Видео невероятного спасения публикует сайт KP.RU.

По воле судьбы Александр проснулся раньше времени и по пути на работу увидел, как в легковушке задыхается женщина. Александр, не раздумывая, ринулся на помощь. Он открыл дверь горящей машины и быстро оттащил пострадавшую от очага.

Спасенная девушка по имени Екатерина отблагодарила Александра. Также мужчину наградили благодарственным письмом. Сейчас пережившая ужас пострадавшая чувствует себя нормально. А причина возгорания пока остается неизвестной, сообщили в управляющей компании «Академический».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пропавшего пять месяцев назад рыбака нашли живым на Чукотке.

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