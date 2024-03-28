Пропавшего пять месяцев назад рыбака нашли живым на Чукотке

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Ему пришлось даже питаться древесной корой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Priakhin; 5-tv.ru

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На Чукотке спасли 70-летнего пенсионера, который вынужденно провел на рыбалке пять месяцев. Он ушел еще в ноябре, должен был вернуться к новому году, и поэтому лишь в январе жена обратилась за помощью.

В итоге истощенного рыбака нашли в 150 километрах от села. Мужчина побоялся замерзнуть по дороге домой, и решил оставаться в рыбацком домике — пришлось даже питаться древесной корой.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяга к морским странствиям едва не стоила жизни английской супружеской чете Бэйли, которые осуществили давнюю мечту, вложив все заработанное в яхту. Решив отправиться в кругосветку, они чудом выжили после 117 дней дрейфа в океане.

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