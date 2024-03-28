Самолет Уфа — Ярославль вынужденно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

На борту воздушного судна находились 25 пассажиров.

Самолет Уфа — Ярославль вынужденно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Самолет «ЮВТ Аэро» экстренно приземлился в Казани из-за трещины в лобовом стекле. Воздушное судно выполняло рейс из Уфы в Ярославль, сообщили в авиакомпании.

«Самолет Bombardier CRJ 200 авиакомпании „ЮВТ Аэро“, выполнявший рейс по маршруту Уфа — Ярославль, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Во время полета экипаж воздушного судна обнаружил трещину на лобовом стекле лайнера», — заявил представитель перевозчика.

Компания уточнила, что лобовое стекло данного самолета является многослойным. Трещина появилась на внешнем слое.

Кроме того, разгерметизации салона не было допущено, как и угрозы для жизни пассажиров. В настоящее время устанавливается причина чрезвычайной ситуации.

На борту самолета находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Они продолжили полет в Ярославль на резервном судне.

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Самолет Уфа — Ярославль вынужденно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле

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