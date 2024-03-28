«Это было глупо»: за что житель Британии получил самый короткий тюремный срок

Житель Великобритании в 2019 году получил самый короткий тюремный срок в истории страны за то, что под воздействием алкоголя и наркотиков разбил окно бывшей девушки метлой, напал на полицейских и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Осужденным стал 23-летний Шейн Дженкинс из города Портисхед в Северном Сомерсете. Сообщается, что его посадили в тюрьму на 50 минут.

Также, согласно вынесенному приговору, британцу предстояло провести 80 часов на исправительных работах и реабилитации. За решеткой заключенный должен был написать два письма с извинениями тем, кто больше всего пострадал в случившемся, а именно — экс-возлюбленной и полицейским.

«Извини, что разбил твое окно. Это было глупое решение. Надеюсь, ты меня простишь», — написал Дженкинс своей бывшей девушке.

У полицейских британец тоже попросил прощения, отметив, что сожалеет о своих действиях. Адвокат, представлявший его интересы, пообещал суду, что подзащитный впредь откажется от алкоголя и запрещенных препаратов, чтобы избегать подобных инцидентов.