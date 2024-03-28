Пассажир самолета «Аэрофлота» впал в кому в аэропорту Бангкока

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Авиакомпания уже сделала заявление по поводу данного инцидента.

Пассажир самолета «Аэрофлота» впал в кому в аэропорту Бангкока

Фото: Natalia Chernohatova / ТАСС

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который следовал ил Бангкока в Красноярск, из-за технических неисправностей задержался на сутки в аэропорту вылета — во время ожидания рейса турист из Красноярска впал в кому. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

В результате возбуждено уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Авиакомпания сделала заявление по поводу данного инцидента.

«Авиакомпания сожалеет о случившемся. Все обязательства перевозчика перед пассажирами в соответствии с законодательством выполняются и будут выполняться в полном объеме», — говорится в сообщении.

На данный момент россиянин находится в коме. Местные врачи выставили его жене счет в размере более трех миллионов рублей — известно, что деньги у туристки есть, однако она не может снять их с российских карт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что самолет Уфа — Ярославль вынужденно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле.

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