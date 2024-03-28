Песков оценил вероятность посещения Путиным саммита G20

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Песков: конкретного решения по посещению саммита G20 Путиным нет

Песков оценил вероятность посещения Путиным саммита G20

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Мероприятие состоится в Бразилии в ноябре.

Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — цитирует чиновника ТАСС.

Прежде президент Франции Эммануэль Макрон предложил участникам клуба обсудить приглашение Путина на саммит. Мероприятие состоится в Бразилии в ноябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай раскритиковал G20 за решение обсуждать Украину на министерской встрече. «Большая двадцатка» не является платформой для обсуждения геополитических вопросов по типу Украины, указала официальный представитель министерства иностранных дел Поднебесной Мао Нин.

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Песков оценил вероятность посещения Путиным саммита G20

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