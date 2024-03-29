Франция, напомнил министр, подписала Минские соглашения, а в итоге отказалась их соблюдать.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы недоговороспособности российского президента Владимира Путина звучат весьма оригинально. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это говорит президент страны, чей министр иностранных дел в феврале 2014 года вместе с коллегами из Германии и Польши гарантировал договоренность между Януковичем и оппозицией, которая была растоптана на утро, после чего были захвачены все административные здания», — отметил дипломат.

Франция, напомнил министр, была одной из стран-гарантов, подписавших Минские соглашения. А затем экс-лидер страны Франсуа Олланд признавался, что Пятая республика не собиралась соблюдать достигнутых договоренностей, время было необходимо для накачки ВСУ вооружением.